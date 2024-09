Svet Gibanja Svoboda začel razpravo o usmeritvah stranke do konca mandata

Ljubljana, 11. septembra - Svet Gibanja Svoboda se bo pred četrtkovim koalicijskim vrhom danes seznanil z usmeritvami in cilji vlade, predvsem pa stranke do konca mandata, je pred sejo sveta dejal njen predsednik in premier Robert Golob. Po njegovih besedah bo s sprejetjem proračuna povsem jasna pot v naslednjih mesecih, pa tudi "s čim gremo na nek način po drugi mandat".