Novogoriški policisti izvedli dve hišni preiskavi zaradi suma posedovanja prepovedanih drog

Nova Gorica, 11. septembra - Danes zjutraj so policisti izvedli dve hišni preiskavi na območjih občin Nova Gorica in Miren - Kostanjevica, zaradi suma prekrškov s področja prepovedanih drog. Pri 47-letnem moškem so zasegli belo prašnato snov in zdravila, pri 44-letnem moškem pa posušeno zeleno rastlino in 16 sadik zelene rastline, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.