Manchester United peto leto po vrsti z izgubo

Manchester, 11. septembra - Angleški nogometni velikan Manchester United je zabeležil čisto izgubo v višini 113,2 milijona funtov (132 milijonov evrov) za sezono 2023/24, in to kljub rekordnim prihodkom. Gre za peto zaporedno leto, ko so pri klubu z Old Trafforda vpisali negativen poslovni izid, poroča francoska tiskovna agencija AFP.