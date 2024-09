V galeriji v Slovenj Gradcu do 27. septembra srečanja z umetniki

Slovenj Gradec, 11. septembra - Koroška galerija likovnih umetnosti v okviru aktualne razstave Koroški trienale od danes do 27. septembra organizira serijo dogodkov pod skupnim naslovom Umetnik je prisoten. Na današnjem prvem srečanju z umetnikom bo galerija med 17. in 19. uro gostila slikarja in grafika Franca Berhtolda.