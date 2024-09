Na Plavjah bo nastal kompetenčni center za oljke in mediteranske kulture

Koper, 11. septembra - Na mestu degradiranega območja nekdanje vojaške karavle na Plavjah bo ob podpori Mestne občine Koper, Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije zrasel večnamenski kompetenčni center za oljke in mediteranske kulture, so sporočili iz ZRS Koper.