Več zvez, združenj in nevladnikov proti predlogu zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 11. septembra - Več zvez in združenj nasprotuje predlogu zakona o psihoterapiji, ker da v ničemer ne povečuje dostopnosti psihoterapije in jo celo slabša, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Če bi predlog sprejeli, bi to prizadelo otroke in mladostnike, starejše ter socialno ogrožene, menijo. Izjavo so podprle številne nevladne in druge organizacije.