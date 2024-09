Evropski liberalci od komisarskih kandidatov pričakujejo zavzemanje za evropske vrednote

Bruselj, 11. septembra - Evropski liberalci iz politične skupine Renew Europe so danes na srečanju v belgijskem Oostendeju sprejeli izjavo, v kateri so določili politične prednostne naloge za prihodnja zaslišanja kandidatov za evropske komisarje in prvih sto dni prihodnje Evropske komisije. Od komisarskih kandidatov med drugim pričakujejo zavzemanje za evropske vrednote.