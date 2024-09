Ob obilnih padavinah povečana verjetnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 11. septembra - Zaradi napovedanih obilnih padavin bo v četrtek in petek povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, so opozorili pri Geološkem zavodu Slovenije. Opozorilo velja za območje celotne Slovenije. Na geološkem zavodu prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih.