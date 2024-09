Telekom Slovenije v zadnjem desetletju v razvoj omrežja vložil 680 milijonov evrov

Ljubljana, 11. septembra - Telekomunikacijski operater Telekom Slovenija je v zadnjem desetletju v razvoj in vzdrževanje svojega omrežja vložil več kot 680 milijonov evrov. V zadnjem letu in pol so zmogljivost celotnega mobilnega omrežja povečali za tretjino, omrežja 5G pa za trikrat, so pristojni pojasnili na današnjem srečanju z novinarji.