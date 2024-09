O načrtovanih zakonskih spremembah premier in ministrica s predstavniki zdravstvenih zavodov in zbornic

Ljubljana, 11. septembra - Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta osnutek vladne novele zakona o zdravstveni dejavnosti danes predstavila predstavnikom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in obeh zbornic. Predstavniki vseh so po srečanjih povedali, da morajo vsebino še preučiti, nekatere rešitve pa gredo v pravo smer.