Kosovsko tožilstvo zaradi napada v Banjski vložilo obtožnico proti 45 osebam

Priština, 11. septembra - Kosovsko posebno tožilstvo je vložilo obtožnico proti 45 osebam, med njimi tudi proti nekdanjemu podpredsedniku največje stranke Srbov na Kosovu Milanu Radoičiću. Obtoženi so, da so bili del oborožene skupine, ki je lani napadla kosovsko policijo v Banjski na severu države in pri tem ubila policista, so danes poročali srbski in kosovski mediji.