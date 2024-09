Slovenska karitas na Madagaskarju v sodelovanju z Opeko gradi šolo

Ljubljana, 11. septembra - Slovenska karitas v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko in s finančno podporo ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) na Madagaskarju gradi novo osnovno šolo za 550 otrok ter omogoča trimesečno šolsko malico za 5340 učencev, ki obiskujejo šole v sklopu tamkajšnjega združenja Akamasoa, so sporočili s Slovenske karitas.