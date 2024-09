Na srečanju ambasadorjev slovenskega gospodarstva o razvoju znamke Made in Slovenia

Lipica, 11. septembra - Številna slovenska podjetja so prepoznavna v tujini, vendar pa Sloveniji manjka močna državna znamka Made in Slovenia, s katero bi znamčili inovativne in kakovostne slovenske izdelke. Za to pa je treba zagotoviti ustrezne vire in več desetletij naporov, je bilo slišati na okrogli mizi ob srečanju ambasadorjev slovenskega gospodarstva v Lipici.