Uporaba mobilnih telefonov v šolah tudi zaradi varovanja zdravja otrok ponekod prepovedana

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana/Bruselj, 12. septembra - Pretirana uporaba mobilnih telefonov med otroki vpliva na duševno zdravje in učno uspešnost, potrjuje več raziskav. Tega se zavedajo tudi v slovenskih šolah, ki so po trenutni ureditvi same pristojne za uvedbo morebitnih omejitev. Enotne politike, kot jo imajo v nekaterih državah EU, ni, jo pa na pristojnem ministrstvu načrtujejo.