Stroka UKC Ljubljana, Onkološkega inštituta in URI Soča proti predlogu zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 11. septembra - Klinični psihologi in psihiatri z UKC Ljubljana, Onkološkega inštituta in URI Soča nasprotujejo predlogu zakona o psihoterapiji. Menijo, da je za paciente škodljiv, saj med drugim predvideva prenizka teoretična in praktična znanja psihoterapevtov ter uvaja neznanstvene metode zdravljenja, so sporočili na skupni novinarski konferenci.