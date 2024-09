Opozicijski SDS in NSi naznanili sum kaznivega dejanja predsednice DZ

Ljubljana, 11. septembra - V opozicijskih SDS in NSi so policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, je v današnji izjavi za javnost pojasnil poslanec SDS Danijel Krivec.