Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu preseglo 150

Hanoj/Bangkok, 11. septembra - Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu se je po poročanju tamkajšnjih medijev povzpelo na 155, 141 ljudi pa je pogrešanih. Gladine rek so medtem dosegle najvišje vrednosti v zadnjih 20 letih. Poplave in zemeljski plazovi, ki jih je povzročil tajfun, so najmanj štiri smrtne žrtve zahtevali tudi na Tajskem.