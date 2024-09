V boj za višje plače tudi Samsungovi delavci v Indiji

Chennai, 11. septembra - V boju za višje plače in boljše pogoje dela so se zaposlenim v tehnološkem velikanu Samsung Electronic v Južni Koreji ta teden pridružili tudi delavci v obratu podjetja na jugu Indije. Po navedbah sindikata zaradi stavke prihaja do motenj v proizvodnji, kar pa so v vodstvu podjetja že zavrnili.