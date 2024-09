Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju NLB

Ljubljana, 11. septembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne pridobil 0,19 odstotka. Največ se trguje z delnicami NLB, ki so za zdaj pri izhodišču. Delnice Krke, ki po prometu sledijo NLB, so doslej pridobile 0,73 odstotka, tretje najprometnejše, delnice Cinkarne Celje, pa so prav tako pri izhodišču. Nekoliko izgubljajo delnice Luke Koper.