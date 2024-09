Koalicijske poslanske skupine vložile zahtevo za sklic seje odbora za zadeve EU

Ljubljana, 11. septembra - Poslanske skupine koalicijskih Svobode, SD in Levice so v torek vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zadeve EU, v kateri predlagajo, da se odbor glede kandidature Marte Kos za evropsko komisarko sestane najkasneje do petka. Predsednik odbora Franc Breznik (SDS) vztraja, da pred tem želi pojasnila o razlogih za zamenjavo kandidatov.