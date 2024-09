Maribor, 11. septembra - V Mariboru se je v torek zgodila delovna nesreča, v kateri se je moški pri padcu s strehe stanovanjske hiše tako hudo poškodoval, da je kasneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Policisti so opravili ogled kraja nezgode in obvestila o nesreči še zbirajo.