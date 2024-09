V Davisovem pokalu bolje začeli Belgija, Avstralija, Nemčija in Kanada

Ljubljana, 11. septembra - Teniški igralci Belgije in Avstralije so dosegli zmagi v prvih dvobojih svetovne skupine Davisovega pokala v tenisu v skupinah A in B, ki se igrata v Bologni oziroma Valencii, Belgijci so premagali Nizozemce z 2:1, Avstralci pa so premagali Francoze prav tako z 2:1. Kanada je proti Argentini povedla z 2:1, Nemčiji pa je nadigrala Slovaško s 3:0.