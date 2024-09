Marjan Fabjan prvič po Tokiu spet na članski tekmi

Ljubljana, 11. septembra - Zagreb konec tedna gosti grand prix v judu, s čimer se na vrhunski ravni odpira obdobje do olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu. Prvič po olimpijskih igrah v Tokiu 2021 se bo članskega tekmovanja mladima Leilo Mazouzi (do 62 kg) in Niko Tomc (do 57 kg) udeležil tudi najuspešnejši slovenski trener Marjan Fabjan iz celjskega Sankakuja.