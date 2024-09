Na Netflixu premiera filma Boxer slovenskega režiserja Mitje Okorna

Ljubljana, 11. septembra - Na platformi pretočnih vsebin Netflix bo danes premiero doživel Boxer, nov celovečerni film slovenskega scenarista in režiserja Mitje Okorna, ki že 16 let živi na Poljskem. Film pripoveduje o boksarju Jedrzju, ki pobegne iz komunistične Poljske v London, da bi sledil svojim sanjam in postal svetovni prvak. Večinoma so ga posneli na Poljskem.