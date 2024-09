Raziskava: Večina panog v Sloveniji se sooča s povečanim tveganjem

Dunaj, 14. septembra - Večina panog v Sloveniji se sooča s povečanim tveganjem, med tistimi, ki vzbujajo skrb, pa so avtomobilska, kmetijsko-živilska in strojna panoga, ugotavlja raziskava kreditnih zavarovalnic Acredia in Allianz Trade. Višje tveganje so zaznali tudi v gradbeništvu, farmaciji, elektroniki, transportu ter v papirni in kovinski panogi.