Z ukradenim vozilom brez vozniške bežal od Viča do Loma, kjer je trčil v prikolico tovornjaka

Ljubljana, 11. septembra - Ljubljanski policisti so nekaj pred polnočjo obravnavali voznika, ki je vozil ukradeno vozilo, ob nadzoru prometa na Viču pa ni želel ustaviti. Z avtomobilom in tremi sopotniki je bežal do počivališča Lom, kjer se je zaletel v prikolico tovornjaka. Vsi trije sopotniki so bili pri tem poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.