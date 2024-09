Premiera predstave Šivi ter mednarodna konferenca o vojni in gledališču

Ljubljana, 11. septembra - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bo drevi premiera predstave Šivi. Avtor besedila in režiser predstave je glasbenik, pisec in performer Damir Avdić. Predstava je skupaj z mednarodno konferenco Vojna in gledališče - pogled v preteklost, ki bo 12. in 13. septembra v Kinu Šiška, nastala v produkciji Maske Ljubljana.