Na 16. festivalu Speculum Artium o našem odnosu do tehnologije in samih sebe

Trbovlje, 18. septembra - V Delavskem domu Trbovlje se danes začenja 16. festival Speculum Artium, ki bo potekal do sobote. V prepletu umetnosti, tehnologije in znanosti festival odpira nova vprašanja, maje ustaljene predstave in spodbuja, da poiščemo odgovore o resničnosti videnega in doživetega ter o našem odnosu do tehnologije in samih sebe.