Roglič za Marco potrdil nastop na svetovnem prvenstvu v Švici

Madrid, 11. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v ekskluzivnem intervjuju za špansko Marco po osvojenem četrtem naslovu zmagovalca skupnega seštevka dirke po Španiji potrdil, da namerava letos nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. To bo od 21. do 29. septembra v Zürichu. Seveda si pa želi najprej dobro spočiti.