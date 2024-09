Pochettino novi selektor ZDA

New York, 11. septembra - Argentinski strokovnjak Mauricio Pochettino je novi selektor ameriške nogometne reprezentance, sta poročali francoska in nemška tiskovna agencija AFP in dpa. Dvainpetdesetletni trener je prevzel vodenje selekcije ZDA z nalogo, da ekipo vodi na svetovnem prvenstvu leta 2026 na domačih tleh. Tega bodo ob Kanadi in Mehiki gostile prav ZDA.