Pogrešajo 16-letnika iz Miklavža na Dravskem polju

Miklavž, 11. septembra - Policisti iščejo pogrešanega 16-letnega Marka Vrečarja iz Miklavža na Dravskem polju. Nazadnje so ga videli doma v torek okrog 13. ure. Visok je 175 centimetrov, močnejše postave in ima kratke valovite rjave lase in rjave oči, so sporočili s Policijske uprave Maribor.