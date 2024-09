Trump in Harris na soočenju odločno branila svoja stališča

Philadelphia, 11. septembra - Prvo in verjetno zadnje televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov pred volitvami 5. novembra, se je sinoči v Philadelphii odvijalo v skladu z načrti republikanca Donalda Trumpa in demokratke Kamale Harris, ki sta odločno zagovarjala svoja stališča in kritizirala nasprotnikova, noben pa ni očitno izgubil.