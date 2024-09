Golob in Prevolnik Rupel z zdravstvenimi združenji o osnutku novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 11. septembra - Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se bosta danes srečala s predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije. Predstavila jim bosta osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.