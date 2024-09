Nemška vlada in opozicija brez dogovora o zaostritvi azilne politike

Berlin, 10. septembra - Nemška vlada in opozicija se nista dogovorili o zaostritvi azilne in migracijske politike, je sporočil vodja nemških krščanskih demokratov (CDU) Friedrich Merz. Kot je dejal, je migracijski vrh propadel, ker vlada ni pristala na celovito zavračanje prosilcev za azil na mejah, kar so predlagali skupaj s Krščansko-socialno unijo (CSU).