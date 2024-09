Večer o odnosu do denarja (11. 9.)

Maribor, 10. septembra - Mitja Sagaj v komentarju Denar naš vsakdanji piše o odnosu ljudi do denarja. Avtor meni, da je zdrav odnos do denarja pravzaprav nevtralen. Poudarja, da je to težko, saj se skozi zaslužek vzpostavlja tudi posameznikova samopodoba. Meni, da na nezdrav odnos do denarja kaže dejstvo, da se ljudje izogibajo soočenju s svojim finančnim stanjem.