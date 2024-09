Razstava o slovenskih ladjah tudi v črnogorskem Pomorskem muzeju

Podgorica, 12. septembra - V Pomorskem muzeju Črne gore v Kotorju je vse do 10. oktobra na ogled gostujoča razstava z naslovom Slovenske ladje. Razstava na sodoben način predstavlja šest ladij Splošne plovbe, edinega slovenskega ladijskega prevozniškega podjetja, in 11 ladij Splošne plovbe, ki so bile zgrajene v puljski ladjedelnici Uljanik.