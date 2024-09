Izrael priznal "zelo verjeten" nenameren uboj ameriško-turške aktivistke

Tel Aviv/London, 10. septembra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je "zelo verjetno", da so njeni vojaki minuli teden na protestu na zasedenem Zahodnem bregu nenamerno ustrelili 26-letno ameriško-turško aktivistko Aysenur Ezgi Eygi. Pojasnili so, da je preiskava pokazala, da so jo "posredno in nenamerno" zadeli, ko so streljali na glavnega pobudnika izgredov.