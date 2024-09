DZ sprejel zakonodajne spremembe za pospešitev popoplavne obnove

Ljubljana, 10. septembra - Poslanci so z 68 glasovi za in brez glasu proti sprejeli novelo zakona o obnovi, s katero želi vlada pospešiti obnovo po lanskih poplavah. Novela zakona širi nabor možnih kreditojemalcev ter podaljšuje veljavnost poroštvene sheme za kredite in ročnost kreditov na največ 25 let.