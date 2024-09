V Ljubljani v okviru evropskega tedna mobilnosti več deset dogodkov

Ljubljana, 10. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. V Ljubljani bo potekalo več kot 80 dnevnih dogodkov, predvidenih je tudi 12 trajnih ukrepov in 19 tedenskih aktivnosti. Zaradi izvedbe aktivnosti bodo čez teden zaprte tudi nekatere ulice in ceste.