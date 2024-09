Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o ginekologiji zdravniki opozorili na pomanjkanje kadra

Ljubljana, 10. septembra - Več kot 230.000 deklet in žensk, starih 13 let ali več, je v Sloveniji trenutno brez izbranega ginekologa, so na novinarski konferenci ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o ginekologiji izpostavili strokovnjaki. Izzive vidijo tudi v starostni strukturi v primarni ginekologiji in zmanjšanem obsegu dela ambulant zaradi pomanjkanja kadra.