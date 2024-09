Nemčija, Francija in Velika Britanija s sankcijami proti Iranu zaradi dobav raket Rusiji

Berlin/London/Pariz, 10. septembra - Nemčija, Francija in Velika Britanija so danes v skupni izjavi obsodile iransko dobave balističnih raket Rusiji. Ob tem so proti Teheranu uvedle nove sankcije, s katerimi so preklicale dvostranske sporazume z islamsko republiko na področju zračnega prometa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.