Uzbekistanci in Ukrajinke na šahovski olimpijadi na Madžarskem branijo zlato

Budimpešta, 10. septembra - Uzbekistanci in Ukrajinke bodo v Budimpešti od 11. do 22. septembra branili zlate medalje, ki so jih osvojili na šahovski olimpijadi avgusta 2022 v indijskem Chennaiju. Tam so Slovenke osvojile 35. mesto, slovenski šahisti so končali na 50. mestu.