V indijski zvezni državi zaradi medetničnega nasilja izklopili internet

New Delhi, 10. septembra - Oblasti v zvezni državi Manipur na severovzhodu Indije so danes zaradi izbruha medetničnega nasilja ter spopadov med protestniki in policijo uvedle policijsko uro, kasneje pa zaradi širjenja dezinformacij, ki so vodile v poslabšanje razmer, še izklopile internetno povezavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.