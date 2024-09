V CD premiera filma Nekoč v Posočju scenaristke in režiserke Eme Kugler

Ljubljana, 11. septembra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi ljubljanska premiera filma Nekoč v Posočju scenaristke in režiserke Eme Kugler. Film pripoveduje o staroverstvu v Posočju, za katero se ne ve natančno, kdaj se je pojavilo. Po besedah Kugler je bila največja težava pri ustvarjanju filma, kaj posneti za uro in pol dolžine, če to ne obstaja več.