Pariške paraolimpijce pozdravili še na sprejemu v Ljubljani

Ljubljana, 10. septembra - Z današnjim uradnim sprejemom za slovensko paraolimpijsko reprezentanco se je v Ljubljani končal projekt Pariz 2024. Z iger so se paraolimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede so že usmerili v Los Angeles 2028, odštevalnik za naslednje igre pa so nastavili na zimske v Cortini in Milanu čez leto in pol.