Pristojno ministrstvo si prizadeva za boljše delovne pogoje policistov

Ljubljana, 10. septembra - Slovenska policija se več let sooča s pomanjkanjem kadra. Ko je nedavno napovedala več policistov v občinah na jugovzhodu države z romskimi skupnostmi, so se zato nekateri v javnosti vprašali, ali bo zagotavljanju varnosti kos. Pristojno ministrstvo izvaja ukrepe za boljše pogoje policistov in promocijo poklica, so zatrdili v sporočilu za javnost.