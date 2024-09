Velenjski in šoštanjski občinski svetniki o prihodnosti energetike

Velenje, 11. septembra - Občinska sveta Velenja in Šoštanja bosta danes na skupni izredni seji razpravljala o prihodnosti energetike v Šaleški dolini, potem ko je država napovedala interventni zakon za preprečitev stečaja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje ter zagotavljanje daljinskega ogrevanja. V občinah so skeptični, da bo zagotovljen pravični prehod.