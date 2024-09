Rus ostaja vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za stanovanja

Ljubljana, 10. septembra - Boštjan Rus ostaja vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za stanovanja, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 9. marca 2025, je na današnji dopisni seji sklenila vlada.