Spoznavanje somestij Goric kmalu tudi z mobilno igro GO!CROSS

Nova Gorica, 10. septembra - V somestju Nove Gorice, Gorice, Šempetra pri Gorici in Solkana bo od sredine do konca septembra potekala mobilna igra GO!CROSS. V spletni brskalniški igri, podobni lovu na zaklad, igralci prek odkrivanja in zbiranja nalepk s QR kodami ter posebnih nalog na novo spoznavajo somestje in življenje v njem.