Arso v noči na četrtek napoveduje močnejše padavine

Ljubljana, 10. septembra - Agencija za okolje (Arso) v noči na četrtek in čez dan napoveduje obilnejše padavine, so opozorili na spletni strani. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Za četrtek so izdali oranžno opozorilo za severozahod in jugozahod države, za sredo pa oranžno opozorilo za severozahod države.